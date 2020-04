Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC : comment Lukyanuk a été privé d

-

Alors que Chris Ingram et Ross Whittock fêtaient leur premier titre de Champions d'Europe FIA des Rallyes, Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov n'avaient plus qu'à cogiter sur ce qui s'était et aurait pu se passer car ils s'étaient vu refuser un deuxième titre consécutif en ERC.

Les Russes ont pris le départ du Rallye de Hongrie avec 28 points de retard sur leurs rivaux britanniques, mais malgré cette marge, ils sont entrés dans la phase finale en croyant au titre. Et quand Ingram et Whittock ont eu des ennuis, Lukyanuk et Arnautov ont pensé que la victoire leur suffirait pour coiffer une nouvelle couronne.

Mais une crevaison dans la dernière spéciale les a relégués à la deuxième place du classement général, et leur a fait perdre neuf points.

"Ça n'a pas été pas une fin de saison facile pour nous", déclara alors Lukyanuk. "J'ai dit à Alexey, quand nous avons terminé la dernière spéciale, que ce n'était pas la façon dont je voulais finir la saison."

"Mais je peux mentionner au moins cinq ou six occasions [au cours de la saison] où nous avons perdu le titre. La plupart de ces défaites ont été dues au hasard, mais ce fut vraiment un grand défi pour nous cette saison parce que nous avons débuté avec une nouvelle équipe, une nouvelle voiture, de nouveaux pneus, beaucoup de nouvelles choses. Nous avons appris tout au long de la saison et nous apprenons encore, bien sûr, en développant la voiture. Et il y eu des erreurs de chaque côté de notre organisation. Mais nous gagnons en équipe, et nous perdons en équipe."

"Nous n'avons pas eu beaucoup de succès cette année, mais nous savions que nous avions peu de chances d'atteindre la première place du championnat en allant en Hongrie. Nous espérions que les pilotes locaux seraient très rapides et que ce serait plus difficile pour Chris, mais oui, il a montré un assez bon rythme et a été assez régulier."

"Il a aussi eu des crevaisons, donc sans cela, il serait beaucoup plus haut dans le classement du rallye. Ce rallye était plus comme une loterie et, le problème est que trop de choses étaient hors de notre contrôle, hors du contrôle du pilote et de l'équipage."

"Mes félicitations à Chris, qui a été assez constant tout au long de l'année. J'espère que tu seras encore plus rapide à l'avenir et que tu trouveras plus de budget. Et tu es très jeune... Tu as tout devant toi, pour moi c'est plutôt derrière."

