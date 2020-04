Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC : Ingram et Whittock se

-

Chris Ingram et Ross Whittock ont remporté le Rallye de Hongrie en novembre dernier, à l'issue d'une épreuve de force entre trois équipages pour le titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Voici ce qu'ils avaient à dire en regardant dans le rétroviseur.

Chris Ingram

"La Hongrie était un nouveau rallye et les conditions étaient incroyablement délicates. C'était un rallye de survie et nous savions que nous devions être à nouveau intelligents et qu'un podium nous assurerait le titre."

"Ross et moi étions tellement concentrés que nous n'aurions pas pu faire mieux."

"Nous avons eu deux crevaisons malchanceuses, je ne sais pas comment nous les avons eues, mais finalement, Alexey [Lukyanuk] a connu le même sort. Passer de la troisième à la quatrième place avec une crevaison lors de la dernière spéciale a été catastrophique pour nous, nous avons été anéantis de penser que nous avions perdu le titre pour une seule place."

"J'étais très en colère parce que nous roulions si lentement et que nous n'avions aucune idée de l'endroit où nous avions eu la crevaison. Je suis arrivé à la fin de la spéciale et en voyant que Callum [Devine] nous avait détruits, je me suis dit : "Oh mon Dieu, c'est clairement terminé". Ross et moi ne savions pas quoi faire ensuite, nous n'étions pas dans une bonne situation. Puis un cameraman est arrivé en courant sur la route et a dit qu'Alexey avait eu une crevaison et avait dû changer la roue, alors nous avons pensé qu'il y avait encore une chance."

"Il y avait tellement de confusion quant à savoir s'il avait gagné ou si nous avions gagné... Il a fallu 20 minutes pour le savoir, mais finalement, cela a été confirmé. Ces 20 minutes, les 20 minutes les plus dures mentalement, nous ont semblé une éternité, mais ce fut un moment que nous n'oublierons jamais et un moment incroyable de rallye aussi. Je revis encore ce moment aujourd'hui, c'est incroyable."

Ross Whittock

"C'était incroyable après un rallye aussi intense, différent de tous ceux que nous avions faits avant. Tant de boue, tant d'eau et la fin de cette dernière spéciale, je crois que j'ai eu une crise cardiaque, c'était tellement tendu à la fin. Mais c'était incroyable que nous l'ayons fait."

"C'était une route très étroite et nous bloquions tout le monde, je savais que le temps nous manquait pour arriver au contrôle horaire suivant et que nous devions changer la roue avant droite. Personne ne savait ce qui se passait, alors j'ai décidé de changer la roue moi-même et d'attendre que tout soit terminé pour tout dire."

"La pression exercée sur Chris pour obtenir ce résultat a été énorme, donc mon rôle était de faire qu'il reste aussi calme et détendu que possible. Parce que quand il est détendu, c'est là qu'il conduit le mieux."

"Il était un peu stressé avant cette dernière spéciale, mais il fallait lui dire que c'était juste une spéciale comme une autre, qu'il lui fallait piloter comme il pilote normalement."

