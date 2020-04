Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC : le troisième prétendant

-

Après avoir disputé la meilleure saison de sa vie, Łukasz Habaj a entamé le Rallye de Hongrie 2019 encore en lice pour le titre de Champion d'Europe FIA des Rallyes.

Mais ce week-end-là, le Polonais n'a jamais retrouvé le rythme qui avait rendu son copilote Daniel Dymurski et lui si impressionnants à suivre durant la saison.

Lors des essais libres du Rallye de Hongrie, ils sont sortis de la route à 500 mètres de l'arrivée des 3,90 km de Napkor, leur ŠKODA Fabia R5, préparée chez Sports Racing Technologies et soutenue par eSky, subissant alors d'importants dégâts au niveau du train avant.

S'adressant à Julian Porter d'ERC Radio à l'époque, l'ancien champion de Pologne a expliqué ce qui avait mal tourné :"Il est difficile de dire ce qui s'est passé parce que cela s'est déroulé très vite. Nous avons juste perdu le contrôle de la voiture au freinage. Elle n'a donné aucun signe lors du freinage précédent, alors j'ai décidé d'être un peu plus agressif – mais j'en ai trop fait, j'ai perdu le contrôle et je n'ai vraiment rien pu faire."

"La voiture est allée tout droit, il y avait un fossé dans lequel je me suis retrouvé et l'impact a été assez fort avec l'avant de la voiture."

Malgré les dégâts et l'hospitalisation d'un membre clé de a structure SRT, Habaj et Dymurski ont pris le départ. Mais une myriade de problèmes, une fois le rallye lancé, ont fait échouer leur défi et les ont laissés à la troisième place du tableau final, ce qui n'en était pas moins un exploit digne d'intérêt et un véritable marqueur de leur progression.

