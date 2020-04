Retour sur l’ultime et décisive épreuve de force pour le titre ERC

-

Peu après 15h41, heure locale, le dimanche 10 novembre 2019, Chris Ingram et Ross Whittock se sont lancés dans une aventure de 27,48 kilomètres qui allait changer leur vie à jamais.

Bien qu'ils aient terminé la dernière étape du Rallye de Hongrie inaugural avec seulement trois pneus gonflés sur leur ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT, ils allaient rentrer dans la ville de Nyíregyháza en tant que vainqueurs du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Mais durant plusieurs moments de désespoir à la fin de la spéciale de Telkibánya - Újhuta, leurs rêves de titre ERC ont semblé s'être évaporés.

La crevaison a entraîné une importante perte de temps tout au long de la spéciale et leur a fait perdre la troisième place dont ils avaient besoin pour succéder à Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov en tant que champions de l'ERC.

Cependant, les deux Russes ont eux aussi subi une crevaison et la deuxième place ne leur a pas suffi pour remporter le titre ERC une deuxième année consécutive, laissant Ingram et Whittock célébrer ce qui était peu avant un triomphe improbable.

À partir d'aujourd'hui, vendredi 24 avril, il sera possible de revivre tous les grands moments de cette manche décisive de l'ERC en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=t-jZLhRuUAcor. Et rendez-vous sur FIAERC.com pour une série d'articles sur les moments clés d'il y a six mois.

