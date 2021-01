“Le podium en championnat du monde à la fin de la saison [dernière] est plus qu’un rêve devenu réalité pour moi, parce que quand j’ai débuté la compétition en rallye, mon but était de gagner de l’argent pour acheter de l’essence – et je me retrouve maintenant assis parmi ces impressionnants athlètes de notre pays”, a écrit le pilote du LOTOS Rally Team sur Facebook. “Et je me retrouve maintenant assis parmi ces impressionnants athlètes de notre pays. Dans mon bureau, si on peut dire, à droite dans ma voiture de rallye, j’ai Maciej [Szczepaniak] – certainement l’un des meilleurs copilotes au monde. Je travaille avec les professionnels de mon équipe, dont l’envie de se battre est si grande qu’elle ne rentrerait sans doute pas dans cette pièce. J’ai des partenaires géniaux et des fans loyaux. Honnêtement, je me sens comme étant là au nom de tous ces gens, merci à vous et à ma famille. Je ne peux m’empêcher de dire une chose que chaque passionné d’automobile dans ma situation dirait probablement : cette nomination est une belle célébration pour tout amoureux des voitures, car après de très, très nombreuses années, le sport auto revient dans le top 10 de ce plébiscite.”