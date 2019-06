Rockland ne repartira pas pour l’ERC en Pologne

Steve Røkland a choisi de ne pas repartir pour l'étape décisive du 76e Rallye PZM de Pologne, après sa sortie de route de samedi après-midi sur cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le Norvégien était quatrième de la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli quand il a rencontré des ennuis dans la huitième spéciale.

“On avait un ‘peut-être cinq gauche plus’ dans les notes et c'était bien ‘peut-être’,”a expliqué un Røkland dégoûté. “J'étais un petit peu large, j'ai eu une sorte de patinage dans le virage en cinquième vitesse et j'ai fait un tonneau. La voiture n'est pas très abîmée mais on ne repartira pas. On ne peut marquer que les points du jour et ça ne vaut pas vraiment le coup.”

Røkland est convaincu que sans sa sortie, il aurait pu lutter pour la victoire à Mikołajki, d'autant plus que son ami le leader Sindre Furuseth a crevé dans Olecko 2 et glissé à la troisième place.

“Le rythme était bon et j'espérais me battre pour la victoire encore une fois”, a conclu Røkland. “Sindre a eu quelques problèmes dans la même spéciale et ça aurait pu être serré pour la première place.”

