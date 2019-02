Røkland a l’ERC Junior dans le viseur

Steve Røkland essaie de finaliser le budget pour faire son retour dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019.

Le Norvégien a sept départs en ERC Junior à son actif et a décroché trois podiums de catégorie, dont deux aux Açores où aura lieu l'ouverture de la saison ERC du 21 au 23 mars.

“Je travaille sur le budget pour faire tout le Championnat ERC3 Junior”, dit Røkland. “Le temps presse pour les Açores mais j'espère qu'on pourra trouver quelques sponsors de plus cette semaine. C'est un des rallyes les plus fantastiques d'Europe et je l'ai couru deux fois, donc j'y ai un peu d'expérience.”

Røkland pourrait affronter son compatriote Sindre Furuseth, qui disputera lui aussi la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli, réservée aux jeunes pilotes, sur une PEUGEOT 208 R2.

“La compétition est très bonne en ERC Junior”, dit Røkland. “Si courir aux Açores n'est pas possible, je chercherai à démarrer au Rallye de Liepāja. Mais je fais de mon mieux afin de trouver le budget pour les six rallyes.”

Røkland pourrait piloter une auto différente de sa PEUGEOT 208 R2 aux Açores, et il est à la recherche d'une équipe susceptible de l'assister pour le transport de la voiture vers le Portugal, où les organisateurs du Rallye des Açores fournissent la traversée gratuite vers l'île de São Miguel où se déroule leur épreuve.

“Cela m'aiderait beaucoup à être sur la ligne de départ aux Açores”, explique Røkland.

