Voici la Ford Fiesta R2T que Steve Røkland utilisera pour tenter de remporter le Championnat FIA ERC3 Junior en 2019.

Le Norvégien retrouve la catégorie soutenue par Pirelli cette saison, et a des espoirs élevés de succès avec son copilote et compatriote Marius Fuglerud, dès le Rallye des Açores qui aura lieu du 21 au 23 mars.

“Le Rallye des Açores est fantastique et je j'ai déjà couru à deux reprises”, dit Røkland. “J'étais sur le podium lors de ma dernière visite en 2016, et j'espère qu'on pourra faire un bon résultat avec la nouvelle Ford Fiesta. Je n'ai pas encore testé la voiture, je le ferai le lundi avant le rallye, mais elle a l'air bonne. L'ERC est un très bon championnat avec des rallyes vraiment géniaux, et la compétition est très relevée aussi.”

The post Røkland révèle sa Fiesta pour l’ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.