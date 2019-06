Røkland revient avec un podium en ERC3 Junior

Steve Røkland a effacé les souvenirs d'un début de saison frustrant au Rallye des Açores avec un podium en FIA ERC3 Junior au Rallye de Liepāja.

Le Norvégien a mené la catégorie soutenue par Pirelli après avoir gagné la deuxième spéciale, et a finalement terminé troisième derrière son ami et compatriote Sindre Furuseth.



“Je dois être satisfait le Rallye des Açores n'avait pas été bon pour nous et nous n'étions pas pris le départ au Canaries, alors être sur le podium en Lettonie fait beaucoup de bien”, a dit Røkland.“Nous pouvons être content de notre vitesse et nous étions proches des meilleurs.”



“Nous avons perdu du temps après avoir heurté une grosse pierre dans l'ES2. La voiture ne roulait plus droit en ligne droite et de plus, au freinage, c'était difficile de savoir comment la placer. Mais j'avais une pièce de rechange avec moi et j'ai pu faire le remplacement.”

