Giandomenico Basso est le nouveau souverain de Rome après une victoire sensationnelle lors de la troisième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA. Il a battu Andrea Crugnola dans une bataille 100 % italienne au Rally di Roma Capitale. Norbert Herczig a devancé Efrén Llarena pour la troisième place avec 0,3s d’avance dans la dernière spéciale.

Basso, double champion ERC, a entamé la journée de dimanche avec 5,4s de retard sur Crugnola, leader au terme de la première étape. Mais il a ramené cet à 3,4s après avoir remporté la première spéciale du jour, que Crugnola, « diplômé » de l’ERC Junior, a terminée avec un problème d’essieu arrière sur sa i20 R5 du Hyundai Rally Team Italia.

Lorsque Crugnola a été victime d’un pneu avant gauche endommagé à cinq kilomètres de l’arrivée de l’ES8, Basso a saisi l’occasion de prendre la tête du classement général avec 28,7s d’avance sur Crugnola, tandis qu’Alexey Lukyanuk, leader provisoire de l’ERC après deux manches, était désormais à 0,7s de la troisième place au départ de l’ES9.

Mais la quête d’un podium pour Lukyanuk s’est arrêtée dans la dernière spéciale de la boucle matinale, lorsqu’il a dérapé sur de la terre et heurté un arbre avec l’arrière de sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team. De leur côté, Basso et son copilote Lorenzo Granai n’ont pas connu de tels problèmes.

« Tout va bien, c’était très délicat, mais nous sommes très, très heureux », a déclaré Basso.« La boucle finale a été longue et nous devions être concentrés, car même avec les soucis de Crugnola et Lukyanuk, nous ne pouvions que nous détendre moyennement – tout peut arriver sur ce rallye avec beaucoup de kilomètres. Merci à mon équipe, à mon copilote et à tous ceux qui nous ont aidés. »

Llarena du Rallye Team Spain, pour la première fois au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo sur l’asphalte, avait 5,3s d’avance sur Herczig au départ de la dernière spéciale, mais il a admis n’avoir plus rien à donner dans sa quête de la troisième place et a l’a perdue au profit du pilote de la Škoda du Rally Team Hungaria pour 0,3s. « C’était vraiment dur de se battre avec lui, mais mes pneus étaient morts et c’est tout ce que je pouvais faire », a déclaré Llarena. « Mais c’est une très bonne performance pour mon premier rallye dans cette voiture sur asphalte. »

Herczig, dont le dernier podium en ERC remontait au Rallye de Chypre en 2018, a réintégré le top 3 après une prestation exceptionnelle au volant de sa Fabia. « Llarena est très, très rapide et très, très jeune, mais c’est un résultat incroyable pour moi. Nous avons attendu longtemps et travaillé très dur. La voiture a été parfaite tout le week-end »,a-t-il réagi.

Miko Marczyk était cinquième à deux spéciales de la fin, mais le rookie romain Fabio Andolfi a délogé le pilote du Team ORLEN dans l’ES12 avant de partir en tête-à-queue après un kilomètre dans la dernière spéciale, ce qui a permis à l’ancien champion de Pologne qu’est Marczyk de compléter le top 5.

Simone Tempestini, le quintuple champion de Roumanie, a pris le départ de l’avant-dernière spéciale avec 3,6s d’avance sur Andreas Mikkelsen et s’est maintenu au septième rang après que le Norvégien ait fait un tête-à-queue dans un virage à gauche en cinquième de l’ES13. Mais comme Lukyanuk n’a obtenu que trois points de bonus pour avoir terminé la première étape en troisième position, la huitième place de Mikkelsen signifie qu’il réduit l’avance du Russe au championnat à un seul point après trois manches. « Je suis sorti et j’ai dû revenir sur la route », a-t-il déclaré. « J’ai fait une erreur, j’étais trop rapide et j’ai de la chance d’être ici. »

Le tête-à-queue de Mikkelsen dans le dernier secteur chronométré a complété un week-end de frustration pour le pilote du Toksport WRT, qui s’était déjà fait une frayeur en se retrouvant sur deux roues dans l’ES2 après un choc et n’a jamais été vraiment à l’aise ni avec les réglages de sa Škoda Fabia Rally2, ni avec ses notes pour ses débuts au Rally di Roma Capitale.« C’était mieux aujourd’hui, mais il y a eu beaucoup de [rallyes] sur terre ces derniers temps et nos essais ont été très limités avant de venir ici. Je ne pense pas avoir eu l’agressivité et la vitesse en virages qu’il faut avoir sur le goudron. »

Simone Campedelli a été prêt de terminer devant son collègue du Team MRF Tyres, Craig Breen, en neuvième position, mais un pneu endommagé sur une section de terre dans l’ultime spéciale l’a relégué à la 17e place. Sa malchance a promu l’Irlandais à cette neuvième place après que les deux pilotes se sont concentrés sur le programme de développement du fabricant de pneus indien, toujours en cours mais rapide.

Erik Cais était 19e à l’issue de la première étape, mais une démonstration de force tout le dimanche a permis au pilote du Yacco ACCR Team de terminer 10e avec un deuxième meilleur temps dans la dernière spéciale. Giacomo Scattolon a pris la 11e place, suivi d’Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia), Grégoire Munster, Iván Ares et Dominik Štríteský, nouveau venu en ERC.

Yoann Bonato est sorti large en cinquième vitesse lors de la spéciale d’ouverture de dimanche, mais il a évité d’endommager sa Citroën C3 Rally2 de CHL Sport Auto. Il était en bonne voie pour finir 11e, mais un pneu avant droit endommagé dans la dernière spéciale l’a renvoyé en 16e position. Damiano De Tommaso s’est classé 18e après une crevaison. Callum Devine est revenu à la 19e après avoir été retardé par une crevaison le premier jour.

Nikolay Gryazin avait remporté la Spéciale de Qualification, vendredi matin, mais le défi du Russe a été anéanti par une série de crevaisons. Rachele Somaschini a terminé 27e pour son retour en ERC et son premier départ au niveau Rally2 dans le cadre du championnat, à la suite de problèmes d’intercom dimanche matin. Luis Vilariño a atteint l’arrivée en 23e position.

Le jeune Italien Alberto Battistolli a abandonné, alors qu’il était 16e, quand sa Fabia a perdu le premier rapport dans la spéciale 12. Après des problèmes de transmission ce matin, Josh McErlean a lourdement endommagé sa Hyundai de la Motorsport Ireland Rally Academy en sortant de la route dans l’ES11. La tentative d’Ole Christian Veiby de marquer ses premiers points en ERC s’est terminée dans l’ES7. « Nous avons été surpris par de la terre ramenée dans un virage, avons touché un petit bloc de béton et endommagé le radiateur », a-t-il expliqué. « C’est très décevant, nous avons montré de bons progrès dans ces spéciales piégeuses sur asphalte, et grâce aux changements de réglages que nous avions effectués hier soir, cela fonctionnait un peu mieux. »

Javier Pardo et Pep Bassas ont remporté la victoire en ERC2 et ERC3. Ken Torn s’est imposé en ERC Junior et Jean-Baptiste Franceschi en ERC3 Junior pour seulement 0,1s. Dariusz Poloński et Andrea Mabellini ont fait de même en Abarth Rally Cup et dans le Clio Trophy by Toksport WRT.

