Rossi gagne au général et l’ex-champion ERC Rossetti en R5 à Monza

Tandis que la légende du MotoGP Valentino Rossi remportait le Monza Rally Show pour la septième fois hier, Luca Rossetti, tripe vainqueur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes une décroché une victoire de catégorie avec sa Hyundai i20 R5.

Au volant de cette Hyundai engagée par Friulmotor, Rossetti a terminé dixième au général sur le circuit du Grand Prix d'Italie, une place derrière Rhys Yates lui-même détenteur d'un podium en ERC Junior des moins de 28 ans. Et qui pilotait pour la première fois une Ford Fiesta RS WRC.

D'autres pilotes ERC passés et présents étaient présents parmi lesquels Andrea Crugnola, Giandomenico Basso et Giacomo Scattolon qui se sont classés respectivement troisième, quatrième et cinquième de la catégorie R5.

Photo : Hyundai Motorsport

