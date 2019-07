Rythme impressionnant mais pas récompensé pour Schwedt en ERC3 Junior

Roman Schwedt a signé son premier meilleur temps en spéciale dans le Championnat FIA ERC3 Junior – mais il a abandonné, alors qu'il était quatrième, non loin de l'arrivée du Rally di Roma Capitale.

Sur sa surface favorite qu'est l'asphalte et avec son copilote Henry Wichura de retour à ses côtés dans leur Peugeot 208 R2 du Team ROMO, Schwedt était en lice pour finir quatrième de la catégorie soutenue par Pirelli – mais une casse moteur l'a contraint à l'abandon dans l'ES13.



“Cela a été un grand plaisir pour moi de gagner ma première spéciale en ERC3 Junior”, dit le jeune Allemand.“J'ai été content de mon pilotage, c'était très bien pour moi. J'ai été déçu de ce qui est arrivé mais c'est comme ça, direction le prochain rallye où je reviendrai plus fort. On a montré une bonne vitesse contre des pilotes très rapides. Ça m'a donné une force nouvelle.”



Et Schwedt de poursuivre :“Ce rallye a été très compliqué car les spéciales sont folles et difficiles, bosselées et rapides. On a eu un peu de mal avec l'embrayage et la température d'eau lors du premier passage. Puis après cinq kilomètres [dans l'ES13], on a vu que quelque chose n'allait pas et deux virages plus loin, le moteur a cassé et on était hors course. C'était très triste. Ça arrive, c'est le rallye, mais on a eu quelques bons moments, le feeling était bon avec la voiture et le copilote.”

