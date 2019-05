Sa familiarité avec Liepāja motive Furuseth en ERC

Le Rallye de Liepāja est le premier du Championnat FIA ERC3 Junior de cette année dont Sindre Furuseth a déjà une expérience préalable.

Furuseth était un débutant aux Açores et aux Canaries, mais connait les rapides spéciales sur terre de Lettonie pour avoir disputé le Rallye de Liepāja quand il a conclu la saison 2018.

“Nous visitons pour la première fois cette année un rallye sur lequel je suis allé l'année dernière”, dit le Norvégien, accompagné dans sa Peugeot 208 R2 par le copilote suédois Jim Herpe. “Même si nous avons vite abandonné l'année dernière, je sens qu'on a un avant-goût de ce rallye et on va essayer d'exploiter cet avantage cette année.”

Et le pilote du Saintéloc Junior Team, équipé de Pirelli, de poursuivre : “Comme c'est un des rallyes les plus rapides en Europe, trouver la confiance pour attaquer sera la clé pour nous. Je me suis bien préparé avec ce qu'on a de l'année dernière, et l'objectif est la victoire. On a été forts pour l'instant cette année, mais maintenant, il nous faut des résultats.”

