Sa vitesse a surpris Franceschi à Zlin en ERC

Jean-Baptiste Franceschi s'est dit surpris d'avoir té si rapide pour ses débuts au Barum Czech Rally Zlín, la semaine dernière, au volant d'une Ford Fiesta R2T construite par M-Sport Poland.

Le natif de la région PACA a signé le meilleur temps du FIA ERC3 Junior dans six des 13 spéciales que les concurrents de la catégorie ont parcouru en conditions de course. Il a alors pensé gagner la catégorie soutenue par Pirelli jusqu'à ce que survienne l'évidence qu'il avait ralenti dans l'ES15 en raison d'un souci mécanique avant l'annulation de celle-ci. En conséquence, son temps forfaitaire a été ajusté et il s'est retrouvé quatrième, non sans avoir effectué une démonstration immensément impressionnante face à des adversaires plus expérimentés.

“J'ai été satisfait mais un peu surpris de ma vitesse pour une première participation ici”, a dit Franceschi. “On a trouvé un très bon set-up, un bon rythme, particulièrement dans la seconde boucle du samedi. Découvrir ces routes n'a pas été facile et c'était notre première course ensemble [avec le copilote Benoît Manzo].”

“Ce rallye est unique. Aucun autre n'est comparable. Je l'ai découvert lors des reconnaissances et pour tout dire, après celle-ci, j'étais un petit peu effrayé. Maintenant je me sens très en confiance et je sais que j'ai appris beaucoup. Je veux remercier toute l'équipe M-Sport pour son travail.”

