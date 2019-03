Schwedt entame son aventure en ERC avec “plein de choses à apprendre”

Roman Schwedt admet qu'il a beaucoup de choses à apprendre durant sa première saison dans le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli, avec le Team ROMO.

Le Rallye des Açores marque la seconde participation seulement sur terre pour l'Allemand de 19 ans, et son premier sur une voiture aux roues motrices à l'avant.

Après le premier jour des reconnaissances, Schwedt déclarait : “Les spéciales sont fabuleuses mais à chaque virage, la terre est différente. En Allemagne, on a de longues lignes droites, des virages à 90 degrés, on freine tard et on relance. Ici, c'est virage sur virage et la terre change, on a du brouillard, c'est vraiment fabuleux. Ce n'est pas facile et j'ai plein de choses à apprendre.”

