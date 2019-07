Après deux abandons, Roman Schwedt est rentré à bon port sur les deux dernières manches du Championnat FIA ERC3 Junior, avec pour meilleur résultat une quatrième place au 76e Rallye PZM de Pologne.

Malgré son expérience limitée sur terre, le jeune Allemand a fait une nouvelle démonstration prometteuse au volant de sa Peugeot 208 R2 du Team ROMO équipée de Pirelli.

“Ça me fait du bien d'être à l'arrivée de ce rallye, surtout parce que j'ai beaucoup attaqué à la fin”, a dit Schwedt, copiloté par sa compatriote de 20 ans Lina Meter.“J'ai appris beaucoup de choses sur terre, ce rallye est complètement fou mais j'ai bien aimé.”

“On a eu un petit peu de chance, surtout le deuxième jour, mais on est à l'arrivée et on a pris quelques points. Je suis très content.”

The post Schwedt poursuit ses progrès en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.