Schwedt veut inscrire plus de points dans l’ERC3 Junior en Pologne

Roman Schwedt veut poursuivre sur la lancée de son arrivée dans les points au Rallye de Liepāja lors de la reprise du Championnat FIA ERC3 Junior, en Pologne à la fin du mois.

La huitième place du jeune Allemand dans la catégorie soutenue par Pirelli lui a permis de marquer ses premiers points en 2019 après une période de malchance avec la Peugeot 208 R2 du Team ROMO qu'il partage avec sa copilote et compatriote Lina Meter.

“Ce rallye était très différent pour moi mais j'ai beaucoup de choses à apprendre”, a dit l'ex-pilote de kart après ses débuts au Rallye de Liepāja. “J'ai senti que ça allait de mieux en mieux à chaque kilomètre et je suis content que mon prochain rendez-vous soit en Pologne, j'espère que ce sera une autre bonne expérience. Finir mon premier rallye me fait du bien et je suis très content.”

Le Rallye de Pologne se déroulera du 28 au 30 juin.

