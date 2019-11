SEAJETS évoque son succès en ERC avec Ingram et Lukyanuk

SEAJETS, qui dispose de l'une des plus grandes flottes de bateaux haute vitesse au monde, savoure une nouvelle saison réussie en FIA European Rally Championship avec les pilotes Chris Ingram et Alexey Lukyanuk.

Soutenus par SEAJETS, Ingram a remporté ce prestigieux titre FIA et Lukyanuk a fini deuxième, suite à la manche décisive qui a eu lieu le week-end dernier, le Rally Hungary.



Marios Iliopoulos, Head of Strategic Planning and Development chez SEAJETS, qui a activement participé à des compétitions de sports mécaniques avec succès (il a été champion de Grèce de course de côte dans la catégorie des berlines), déclare : "Chez SEAJETS, nous sommes tous heureux de soutenir ce grand événement sportif en sport auto cette année, et nous félicitons Chris Ingram et Alexey Lukyanuk pour leurs performances exceptionnelles. SEAJETS, avec Chris et Alexey, est au premier plan du championnat d'Europe et célèbre avec eux la première et la deuxième place.”



“Pour nous, c'est avec le succès qu'on avance. Nous demeurons attachés à cette vision ; nous nous engageons à continuer de soutenir les institutions et athlètes de pointe qui promeuvent l'excellence, le travail et la discipline, des principes et valeurs qui caractérisent toute notre activité.”



Ingram ajoute : “Un grand merci à Marios Iliopoulos et à SEAJETS de nous avoir soutenus. Nous sommes devenus le premier équipage britannique à remporter le FIA European Rally Championship en 50 ans. Un rêve devenu réalité !”

