Sébastien Loeb Racing est prêt à rejoindre l’ERC

L'écurie cofondée par Dominique Heintz et la légende des rallyes Sébastien Loeb propose son expertise aux pilotes clients envisageant le FIA European Rally Championship pour 2020.

Sébastien Loeb Racing a connu un immense succès sur circuit, en tout-terrain et en rallye, que ce soit au niveau national ou international.



Basé à Soultz-sous-Forêts en Alsace, Sébastien Loeb Racing jouit d'une immense expérience et a mené le pilote belge William Wagner à la quatrième place du Championnat de France des Rallyes la saison dernière, ainsi qu'à la victoire au Trophée Michelin 2019.



Pour 2020, l'écurie développe ses activités afin d'inclure un possible programme ERC dans la catégorie reine, l'ERC1, pour les voitures de Rally2 (ex-R5).



Jean-Philippe Nicolao, manager technique, explique : “Nous avons une équipe composée d'un personnel extrêmement expérimenté, avec les infrastructures nécessaires pour fournir des services très professionnels aux pilotes clients. Nous avons suivi l'ERC ces dernières années et c'est un championnat dont nous aimerions faire partie, avec de bons rallyes et un niveau élevé.”



Les pilotes qui souhaitent rejoindre Sébastien Loeb Racing pour l'ERC 2020 peuvent en savoir davantage en cliquanticiou en envoyant un e-mail à l'adressecontact@sebastienloebracing.com.



