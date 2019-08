Seconde participation à domicile en ERC pour Cais

Erik Cais va prendre son second départ au Barum Czech Rally Zlín cette semaine, un an après une performance qui a souligné l'émergence en tant que pilote de rallye de cet ancien vététiste de descente à la carrière prolifique.

Cais a mené la catégorie RC4 il y a un an jusqu'à une crevaison dans l'avant-dernière spéciale, qui l'a renvoyé à la cinquième place.

Cela lui a valu d'être appelé par l'ACCR Czech Rally team, soutenu par la fédération tchèque, pour courir cette année dans le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli. Il aborde sa manche nationale boosté par un premier podium lors de la précédente, en Italie, et une belle prestation au Rally Rzeszów comptant pour le championnat de Pologne la semaine dernière.

“Le Rally Rzeszów m'a servi de test pour le Barum et bien sûr, ça m'a aidé pour travailler sur le set-up”, dit le pilote de 20 ans. “Ça se passait très bien et j'avais une bonne vitesse avant de devoir m'arrêter avec des dégâts sur la voiture. Mais tout se présente bien pour le Barum.”

“Ça va être un petit peu stressant cette semaine car il y a beaucoup de gens que je connais, et des gens qui m'attendent. Ça s'est bien passé pour mes débuts à Zlín l'année dernière, mais je pense que ce sera bien plus dur cette fois car il y aura plus de compétition et plein de gars très rapides. J'espère qu'il pleuvra car je connais les routes et je sais à quoi m'attendre dans des conditions difficiles.”

Avant le Barum Czech Rally Zlín de cette semaine, Cais, son copilote Jindřiška Žáková et le patron de leur équipe, Jaroslav Orsák, ont pris part au tournage d'une vidéo filmée à son école, la Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín. Rendez-vous sur le Facebook Live de l'ERC à partir de 15h30 CET pour voir ce que ça a donné.

Photo : Julian Porter/ERC Radio

