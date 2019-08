Sentiments mitigés pour Polonski après son podium en ERC Abarth

Dariusz Poloński a admis qu'il lui était difficile de ne pas être déçu après avoir fini deuxième de l'Abarth Rally Cup en République tchèque, dans le cadre du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le week-end dernier.

Après que la casse d'un arbre de transmission l'a contraint à l'abandon durant la première étape, le Polonais est venu pour les six spéciales du dimanche et a fini deuxième de la catégorie derrière Andrea Nucita.

“Jusqu'à notre abandon, nous faisons un assez bon rallye, nous étions assez contents de notre rythme et bien plus proches d'Andrea qu'habituellement sur asphalte”, a dit Poloński. “C'était dommage de manquer les spéciales de nuit [du samedi] et c'est toujours difficile de revenir et de lutter, mais nous sommes contents d'être là après un rallye très difficile.”

Après cinq manches, Poloński, vainqueur en Abarth Rally Cup au Rally di Roma Capitale, est deuxième de la catégorie à huit points de Nucita. Tous deux sont aussi éligibles pour les points en ERC2.

