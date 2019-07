Mārtiņš Sesks a terminé sa première journée sur asphalte avec une R5 à la huitième place du général et la troisième en ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale.

Ce rallye est le second offert à Sesks par le promoteur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Eurosport Events, pour avoir remporté le titre dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli en 2018.

Après qu'une crevaison l'a ralenti le matin, Sesks a signé une série de chronos dans le top 3 de la catégorie réservée aux espoirs pilotant une R5.

“On a fini la journée et c'est déjà cool, ce rallye”, a dit Sesks. “J'ai eu un ennui [de radio] à la fin de la dernière spéciale, mais j'entendais quand même chaque note. Je n'ai fait qu'un rallye sur terre et un sur asphalte cette année. C'est incroyable [d'être là] et un prix génial pour avoir gagné l'ERC3.”

The post Sesks en course pour le podium ERC1 Junior sur son second rallye offert appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.