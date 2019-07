Sesks : les rallyes offerts en ERC, une expérience incroyable

Mārtiņš Sesks dit que l'expérience glanée durant ses deux rallyes offerts dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes a été “incroyable” après sa seconde apparition sur une R5 le week-end dernier au Rally di Roma Capitale.

Sesks a reçu ces deux rallyes, disputés sur une ŠKODA Fabia R5 alignée par Motorsport Italia et équipée en Pirelli, du promoteur Eurosport Events pour avoir gagné le titre ERC3 Junior en 2018.

Après s'être classé troisième au général et deuxième en ERC1 Junior au Rallye de Liepāja sur terre, fin mai, Sesks a fini troisième en ERC1 Junior et huitième au général en Italie, pour la seconde partie de son prix et sa première apparition avec une R5 sur asphalte.

“Je suis assez content d'être à l'arrivée parce qu'on a trouvé beaucoup de nouvelles choses, comment piloter la voiture, et bien sûr ce n'était que notre second rallye sur une R5”, a dit le tout jeune Letton. “Tout était nouveau mais tout s'est bien passé. Bien sûr, j'en veux plus et bien sûr, je veux piloter bientôt une World Rally Car, mais c'est le prochain palier. Le prix que j'ai reçu d'Eurosport était incroyable, [comme] l'expérience que j'ai maintenant dans une R5.”

Sesks, qui était copiloté par Uldis Briedis pour la première fois, aurait pu finir plus haut dans le classement sans une crevaison à l'avant droit, trois kilomètres avant l'arrivée de la première spéciale, le samedi.

