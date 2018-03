Sesks retrouve la tête de l’ERC Junior U27 aux Açores

Mārtiņš Sesks a récupéré la première place de la catégorie ERC Junior Under 27 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes aux Açores, après des ajustements aux chronos de l'ES8 et l'ES9 en raison d'incidents ayant causé des retards pour de multiples pilotes.

Sesks s'était vu ordonner de stopper par un commissaire à la mi-journée vendredi, lors du second passage dans Feteiras Meo, en raison d'un accident de Joaquim Alves dont la Ford Fiesta R5 se trouvait en position dangereuse sur la route.



Le temps initialement perdu a placé le seul représentant encore en course de l'ADAC Opel Rallye Junior Team derrière le privé portugais Diogo Gago, tant en ERC Junior U27 qu'en ERC3, mais la correction donne désormais à Sesks un avantage de 16,1 secondes dans les deux catégories.



Sesks n'a pas été l'unique pilote à bénéficier de ces corrections, 13 autres équipages ayant vu leurs chronos réajustés après trois immobilisations au cours des deux dernières spéciales du jour.



Tamara Molinaro et Efrén Llarena se sont vus attribuer deux fois un chrono national, ayant été retenus par l'incident d'Alves puis par un autre dans Sete Cidades 2. Tomasz Kasperczyk afait un tonneau sur sa Ford Fiesta R5 du Tiger Energy Drink Rallye Team, bloquant entièrement le passage et amenant à des ajustements pour sept concurrents.



La boîte de vitesses de Miguel Correia a quant à elle cédé à un moment peu opportun, sa voiture immobilisée bloquant elle aussi plusieurs minutes la même spéciale après que la voiture de Kasperczyk a pu repartir. Seulement cinq concurrents devaient encore en finir, qui se sont vus attribuer eux aussi les temps du rallye national.