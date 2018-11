Sesks touche le gros lot : 100.000 euros pour courir en ERC Junior U28

Mārtiņš Sesks s'est vu remettre la parfaite opportunité de démontrer davantage son immense potentiel avec deux participations pleinement financées en Championnat FIA ERC Under 28 en 2019, sur une ŠKODA Fabia R5 de Motorsport Italia équipée de pneus Pirelli.

Sesks, nouvelle sensation du rallye de 19 ans venue de Lettonie, est le bénéficiaire du prix de 100.000 euros promis par le promoteur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Eurosport Events, pour avoir remporté le Championnat FIA ERC Junior Under 27 soutenu par Pirelli en 2018*.

Le premier de ses deux rallyes sera la seconde manche de la saison ERC 2019, le Rally Islas Canarias (2-4 mai), suivi du Rally di Roma Capitale (19-21 juillet), rendez-vous asphalte sur lequel Sesks a signé la première victoire de sa campagne 2018 victorieuse en ERC Junior des moins de 27 ans au volant d'une Opel ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, en juillet dernier.

“C'est une fantastique récompense pour tout jeune pilote et Eurosport Events se réjouit que Mārtiņš reçoive cette chance en guise de récompense pour sa fantastique saison en ERC Junior Under 27, sa première au niveau international”, a dit le Coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley. “En tant que lauréat du programme d'entraînement ERC Junior Experience, Mārtiņš est un pur produit de l'ERC, et nous sommes très contents qu'il puisse mettre en exergue ses talents dans une voiture de type R5 dernier-cri en Championnat FIA ERC Junior Under 28, la saison prochaine.”

Et Ley de poursuivre : “Évidemment, l'espoir est que Mārtiņš soit en mesure d'ajouter [des rallyes] à ce prix et de trouver le financement supplémentaire nécessaire pour disputer une saison complète en ERC Junior Under 28. Et en se basant sur le potentiel qu'il a montré pour l'instant, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse jouer en 2019 le titre et un nouveau prix d'avancement de carrière pour 2020, dont les détails seront annoncés prochainement.”

Dans le cadre de sa récompense, Sesks sera engagé dans le championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans 2019, et ce engagement signifie qu'il recevra le statut prioritaire FIA sur toutes les manches qu'il disputera du championnat d'Europe, le rendant éligible pour les points au général et d'autres motivations telles qu'un engagement pour les Essais Libres et la Spéciale de Qualification ainsi qu'une couverture télévisée additionnelle et des opportunités sur les réseau sociaux.

“Je suis très content que d'avoir gagné le Championnat FIA ERC Junior Under 27 me donne cette opportunité et prouve que le dur travail paye”, a dit Sesks. “Le prix me donne plus de motivation pour grimper en R5 et maintenant, nous avons le Championnat FIA ERC Junior Under 28 pour nous montrer de la meilleure des façons, comme nous l'avons fait en ERC Junior Under 27.”

Pour les deux rallyes prévus, Sesks disposera d'une séance d'essais dans la semaine précédent le rendez-vous concerné, ainsi que de tout le soutien et le guidage de Bruno De Pianto et son équipe expérimentée de Motorsport Italia – qui a une forte réputation pour aider à développer de jeunes talents.

“Moi personnellement et tous chez Motorsport Italia accueillions Mārtiņš et son copilote dans notre équipe”, a dit De Pianto. “Nous ferons tout le nécessaire pour aider Mārtiņš à démontrer son talent dans une ŠKODA Fabia R5. Motorsport Italia a une grande histoire dans la promotion de jeunes talents, des garçons comme Ott Tänak, Hayden Paddon, Jarkko Nikara, Marijan Griebel, Gigi Galli et Dani Solà ne sont que quelques exemples de ceux qui ont piloté et gagné avec nous dans le passé.”

Sesks recevra son trophée du Championnat FIA ERC Junior Under 27 lors de la Cérémonie de Remise des Prix le la FIA, à Paris, le 3 décembre.

*En attente de confirmation des résultats par la FIA. Merci de noter que les dates du calendrier ERC 2019 restent sujettes à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

The post Sesks touche le gros lot : 100.000 euros pour courir en ERC Junior U28 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.