Seulement 1”3 entre les rivaux pour le titre ERC1 Juniors à trois spéciales du but

Les deux prétendants au titre en Championnat FIA ERC1 Junior que sont Chris Ingram et Filip Mareš ne sont séparés que par 1''3 à trois spéciales de l'arrivée du Barum Czech Rally Zlín, avec une récompense de 100.000 euros à la clé.

Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport), qui a remporté le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2013, est bien parti pour signer une cinquième victoire consécutive au Barum Czech Rally Zlín. Mais l'attention se porte avant tout sur la lutte entre Ingram (Toksport WRT) et Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team).

Mareš a été le plus rapide des deux dans Maják et Kašava, aidé dans cette dernière par un petit tête-à-queue d'Ingram sur une portion en terre, ramenant l'écart à seulement 1''3 alors que 51,67 kilomètres restent à parcourir pour décider du nouveau champion.

Ingram et Mareš sont deuxième et troisième au général. Ils ont maintenant Tomáš Kostka (Kresta Racing) pour plus proche challenger à 17''4 du podium.

