Josh McErlean s’est souvenu du moment où il a appris qu’il ferait ses débuts en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA au Rallye de Hongrie, le mois prochain.

Le jeune homme de 21 ans, membre de la Motorsport Ireland Rally Academy qui supervise déjà la campagne de Callum Devine en Championnat FIA ERC1 Junior, pilotera une Hyundai i20 R5 pour le team PCRS.

“J’ai eu la chance d’engranger beaucoup de fabuleuses expériences durant ma carrière en sport automobile, et j’ai toujours vu dans l’ERC un de mes objectifs clés”, dit McErlean, qui sera copiloté par Keaton Williams.

“Alors, quand j’ai reçu le coup de fil me disant qu’il y avait une possibilité d’aller en Hongrie, je me suis senti comme un enfant dans un magasin de bonbons et j’ai commencé à me préparer direct. Le fait que ça arrive maintenant est surréaliste et je suis très excité.”

Sans expérience préalable du Rallye de Hongrie et avec seulement trois participations à des rallyes en 2020 sur lesquelles compter, McErlean limitera ses ambitions sur le rendez-vous asphalte basé à Nyíregyháza, du 6 au 8 novembre.

“Il faudrait être fou pour espérer un résultat au top, mais je vais saisir cette opportunité des deux mains”, poursuit-il. “Je travaille beaucoup pour me préparer et je veux piloter intelligemment et engranger une expérience précieuse. Je sais combien ce rallye peut être difficile. Être le second pilote de la Motorsport Ireland Rally Academy aux côtés de Callum Devine signifie que je peux apprendre de ceux qui m’entourent et prendre autant d’informations que possible.”

“L’ERC est un championnat génial, de grande envergure et toujours ultra-compétitif. Beaucoup de gens ont consacré une part immense de leur temps et de leurs efforts dans cette opportunité, entre Hyundai Motorsport Customer Racing, Michelin Motorsport, John Coyne, le bureau de la Rally Academy et mes sponsors personnels. Je ne les remercierai jamais assez de placer leur foi et leur confiance en moi. Je ne sous-estime pas l’ampleur du défi, mais j’espère faire voler haut le drapeau de Motorsport Ireland au niveau européen.”

