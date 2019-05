Sirmacis, l’ancien vainqueur du Liepaja, en tête pour ses débuts en ERC2

Ralfs Sirmacis est en course pour un nouveau succès sur le Rally Liepāja, cette fois dans la catégorie ERC2 du championnat d'Europe des rallyes pour ses débuts dans la catégorie.

Le Letton, diplômé de l'ERC Junior, qui a remporté son épreuve à domicile en 2016, occupe le 13e rang au classement général et dispose d'un avantage de plus de quatre minutes en ERC2 après que ses plus proches rivaux aient connu des difficultés lors de la première boucle des spéciales.



Vytautas Švedas pointait au deuxième rang, à seulement 3,5 secondes de Sirmacis, lors de la première spéciale, mais s'est arrêté avec un problème de boîte de vitesses lors de l'ES2. Dmitry Feofanov a pris la deuxième place, mais il est parti en tonneaux sur sa Mitsubishi dans l'ES3, tout comme Sergey Remennik, alors troisième.



Darius Poloński est deuxième à l'issue de cette première journée après avoir dépassé Andrea Nucita pour prendre la tête de l'Abarth Rally Cup après l'ES5. Meshari Al-Thefiri, le pilote du Koweït, est quatrième dans une Mitsubishi - seulement 0,3s derrière Nucita - et Zelindo Melegari cinquième.

