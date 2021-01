Škoda espère que sa Fabia Rally2 Evo victorieuse dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA sera encore meilleure en 2021.

À partir de demain (4 janvier), des pièces nouvellement homologuées seront disponibles pour les clients, que la marque tchèque a développées pour “assurer la compétitivité [de la voiture] sur les rallyes du monde entier”.

Ces évolutions incluent une nouvelle cartographie moteur, un intercooler et un collecteur d’échappement redessinés, des rapports de boîte plus longs pour porter la vitesse de pointe de 187 à 202 km/h, un troisième autobloquant et des amortisseurs modifiés.

De plus, les efforts pour améliorer la fiabilité ont été centrés sur un berceau arrière plus solide, une version terre du dispositif de refroidissement des freins arrière, et, selon Škoda, “une nouvelle admission d’huile et une cloison dans le couvercle inférieur du moteur, ainsi que l’amélioration de la lubrification du turbocompresseur et la réduction du volume d’huile.”

D’autres changements concernent les boutons du volant nouvellement disposés, les points de fixation des crics redessinés et, selon Škoda, “une nouvelle valve pour le réservoir d’essence qui augmente la sécurité en évitant un excès de pression dans toutes les conditions d’un rallye”.

Michal Hrabánek, directeur de ŠKODA Motorsport, a déclaré : “Les nouvelles pièces développées pour l’évolution 2021 visent à poursuivre les succès de nos clients partout dans le monde. Nous les avons testées intensément avec [au volant] Jan Kopecký, Oliver Solberg, Kris Meeke, Pontus Tidemand, Andreas Mikkelsen et Emil Lindholm. Je suis convaincu qu’elles donneront à nos clients une Škoda Fabia Rally2 Evo encore plus rapide et plus fiable.”

