Nil Solans a montré un changement de rythme impressionnant dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en réalisant le deuxième meilleur temps de la Spéciale de Qualification du Rally di Roma Capitale, vendredi.

L’Espagnol, qui a mené lors de ses débuts en ERC au Rally Islas Canarias en novembre dernier, n’a accusé un retard que de 1,061s sur Nikolay Gryazin, le plus rapide dans cette Spéciale de Qualification, au volant de sa Škoda Fabia Rally2 Evo du Rallye Team Spain.

« Ça va, nous aimons le goudron », a déclaré Solans. « Nous avons beaucoup progressé l’année dernière lorsque nous avons essayé cette voiture et nous avons trouvé les bons réglages, disons. Nous avons fait un bon test sur des routes similaires et si les spéciales sont assez fluides et l’adhérence conforme à ce que j’attends, nous pouvons faire un très bon rallye, mais nous verrons. »

Solans, qui est copiloté par l’expérimenté Marc Martí, a ajouté : « Les spéciales sont plus étroites et sinueuses qu’en Espagne où elles sont plus larges et plus rapides. Mais les températures sont similaires à celles de chez nous et parfois, dans la dernière partie, elles sont en descente, ce qui est plus gênant pour les freins. Je prévois de les maintenir au frais mais aussi d’y aller à fond. »

