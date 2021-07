Nil Solans se prépare à relever un « grand défi » aujourd’hui sur le Rallye de Liepaja comptant pour le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Le champion d’Espagne sur terre a terminé la première étape en dixième position au général, ce qui le place en tête du peloton pour la deuxième étape de samedi, selon la règle du classement inversé pour établir l’ordre de départ.

« Nous avons un grand défi devant nous car nous partons en tête, la première voiture sur la route, donc nous devons juste passer dans les spéciales, c’est tout, ce ne sera pas agréable », a déclaré le pilote du Rallye Team Spain.« Dans la dernière spéciale [de vendredi], nous avons manqué un dépassement et perdu beaucoup de temps. Si nous avions perdu cinq secondes de plus, nous serions partis en 11e position, donc [ça a été encore plus] un désastre. »

Cliquez externalICIhttps://www.fiaerc.com/wp-content/uploads/2021/07/Amended-start-list-for-Leg-2-ERC.pdfNone pour l’ordre de départ de la deuxième étape.

