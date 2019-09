Solberg célèbre son double titre après avoir écrit l’Histoire en ERC

Oliver Solberg a de bonnes raisons de faire la fête, lui qui était déjà devenu le plus jeune vainqueur d'une manche du FIA European Rally Championship lorsqu'il a remporté le Rally Liepāja cette saison à l'âge de 17 ans.

Associé à Aaron Johnston, Solberg a pris la deuxième place du Lõuna-Eesti Ralli (Rallye d'Estonie du Sud) au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5 engagée par Sports Racing Technologies, ce qui lui a suffi pour remporter les titres balte et letton.



“C'était un week-end fantastique ; la voiture et l'équipe étaient parfaits,” a déclaré Solberg, fils du champion du monde des rallyes 2003 Petter Solberg.



Solberg Jr, qui a manqué la victoire au général pour 3,9 secondes face à la WRC des Estoniens Georg Gross et Raigo Mölder, peut aussi ajouter le titre estonien à son CV déjà impressionnant : l'adolescent est en tête du championnat avant le dernier rendez-vous, le Saaremaa Rally, les 11 et 12 octobre.



Photos :Volkswagen Motorsport

