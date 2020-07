Solberg décroche l’ERC1 Junior pour son premier départ à Rome

-

Oliver Solberg compte désormais deux victoires en autant de participations dans la catégorie ERC1, ayant surmonté la perte de ses lunettes avant la deuxième spéciale au Rally di Roma Capitale qui ouvrait le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020.

Simone Tempestini et le champion ERC3 Junior en titre, Efrén Llarena, ont pris les deuxième et troisième places devant Grégoire Munster, Emil Lindholm, Miko Marczyk, Dominik Dinkel (Brose Motorsport) et Albert Battistolli.

“C'est fantastique”, a réagi le fils du Champion du Monde des Rallyes 2003, Petter Solberg. “J'avais beaucoup à apprendre au début de ce week-end mais le rythme est venu assez vite. J'ai cru que j'allais perdre beaucoup de temps mais j'ai haussé le ton au fur à mesure et j’étais assez proche des gars [les plus rapides] à la fin. C'était sympa de pouvoir se battre dans des spéciales pour la première fois sur goudron.”

“J'ai eu un peu mal aux yeux après cette longue journée dans mes lunettes, j'en aurai besoin la prochaine fois sinon ils ne sèchent pas, mais ça a été.”

“Je pense avoir cassé les codes pour apprendre à conduire sur asphalte, connaître la technique et savoir quoi faire. Bon, il reste beaucoup à apprendre, notamment pour aborder les parties rapides, freiner tard et prendre des risques, mais ce week-end, il ne s'agissait pas de prendre le moindre risque mais de s'amuser en pilotant bien. Comme j'ai gagné [la catégorie] au Rallye de Liepāja l'année dernière, j'espère pouvoir me battre pour la victoire cette année encore.”

Erik Cais (Yacco ACCR Team) est reparti le dimanche après son accident de la première spéciale, la veille, prenant la neuvième place pour ses débuts en ERC3 Junior sur une Ford Fiesta MkII. Callum Devine, le pilote de la Motorsport Ireland Rally Academy, a abandonné sur une casse du moteur de sa Hyundai après l'arrivée de l'ES3.

