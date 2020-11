Oliver Solberg change de monture pour ses débuts au Rallye de Hongrie, cette semaine, le leader du Championnat FIA ERC1 Junior, qui veut engranger de l’expérience sur goudron, passant d’une Volkswagen à une Škoda.

Solberg a rejoint l’équipe hongroise Eurosol à cette occasion, pour ce qui sera le quatrième rendez-vous sur cette surface de sa prometteuse carrière après des participations au Rallye Monte-Carlo, au Rally di Roma Capitale et au Rallye de Fafe Montelongo cette saison.

“C’est vraiment sympa d’avoir la Škoda en Hongrie, et vraiment sympa d’avoir la chance de la piloter pour la première fois sur asphalte”, dit le jeune homme de 19 ans.“J’ai encore beaucoup à apprendre de cette surface et je veux tirer quelques leçons de plus des spéciales en Hongrie. C’est la priorité pour moi, vraiment : l’expérience.”

“J’ai eu un petit souci lors de la dernière manche de l’ERC au Portugal, mais je suis toujours deuxième du championnat [au général]. Bien sûr, attaquer pour essayer de gagner le titre serait sympa – mais, comme je le disais, l’objectif est d’apprendre davantage du pilotage sur asphalte.”

“C’est la première fois que je fais ce rallye et j’ai passé beaucoup de temps sur internet à chercher des images de caméra embarquée des spéciales. J’en ai trouvé quelques-unes et ça semble vraiment intéressant : certaines routes sont fantastiques. Mais elles paraissent aussi assez exigeantes. Je suis sûr qu’il y aura quelques portions boueuses, et, à ce que j’ai vu des années précédentes, quelques rondins de bois empilés au bord de la route.”

“Je pense que c’est un rallye où il va falloir se montrer intelligent, prendre soin des gommes et faire en sorte d’être malin. Le plus rapide ne sera pas nécessairement le vainqueur. Mais il faudra attaquer tout en engrangeant de l’expérience. Et n’oublions pas que tout peut arriver. Rien n’est jamais joué avant l’arrivée, mais j’ai une grande confiance en Eurosol et, bien sûr, en Škoda Motorsport.”

