Solberg signe une extraordinaire victoire au général pour ses débuts en ERC1 Junior

Le jeune Oliver Solberg est entré dans l'histoire en remportant le Rallye Liepāja pour ses débuts dans le Championnat Junior FIA ERC1.

Le fils du champion du monde 2003 Petter Solberg a, du haut de ses 17 ans, mené l'épreuve sur terre du début à la fin au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5 équipée de Pirelli, signant le meilleur temps dans 10 des 13 spéciales.



Devançant le champion en titre de l'ERC Alexey Lukyanuk de 9,7 secondes à l'issue de la première étape, Solberg n'a fait qu'augmenter son avance lors de la dernière journée et a terminé avec 22,7 secondes d'avance sur le Russe.



"C'est le plus grand jour de ma vie", a dit Solberg. "Je n'ai jamais piloté aussi bien que maintenant. Je ne sais pas quoi dire."



"C'est incroyable, je n'arrive pas à réaliser. Ça a été un rallye parfait. Sur l'avant-dernière spéciale, j'étais trop prudent, je pilotais de manière trop rigide. Puis j'ai pensé que je devais juste faire ce que j'ai fait durant tout le week-end, et continuer à aller à fond, et j'ai gagné la dernière spéciale. Je suis si heureux."



Lukyanuk a été le plus rapide dans les ES9 et ES12 sur sa Citroën C3 R5 de l'équipe Saintéloc Junior, mais a admis avoir été sous pression pour terminer le rallye, après avoir abandonné au Rallye des Açores et au Rallye des îles Canaries.



Une nouvelle star, lui aussi débutant en ERC1 Junior, a terminé troisième au classement général : Mārtiņš Sesks s'est assuré une place sur le podium lors de sa première épreuve au volant d'une voiture R5. Le natif de Liepāja, qui a remporté l'ERC3 Junior l'an dernier, s'est montré rapide et régulier au volant de sa Fabia ŠKODA, démontrant une fois de plus son potentiel lors de cette participation qui constitue la première de ses deux récompenses pour son titre de 2018.



Chris Ingram a dû faire face à un incident en fin d'épreuve, lorsqu'il a troué un radiateur sur sa ŠKODA dans l'avant-dernière spéciale. Des réparations avant la dernière spéciale lui ont permis de terminer quatrième au classement général, ce qui lui a permis d'augmenter son avance de points en ERC1 Junior et de se rapprocher à un point du leader du championnat, Łukasz Habaj, qui s'est classé cinquième pour l'équipe Lettonne Sports Racing Technologies.



Pour sa première participation en ERC cette saison, Filip Mareš de l'ACCR Czech Rally Team s'est classé sixième au classement général et quatrième en ERC1 Junior. Marijan Griebel, transfuge de l'ERC Junior, a réalisé une belle remontée pour passer de la 11ème à la 7ème place, dépassant Hiroki Arai lors de l'avant-dernière spéciale.



Arai avait terminé la spéciale d'ouverture à la cinquième place après sa première journée au volant d'une Citroën C3 R5, mais une pénalité de 1m10s pour avoir pointé en retard au service d'assistance du samedi - en raison du fait que sa voiture n'avait pas démarré - l'a rétrogradé en huitième place. Un autre problème, dimanche, l'a contraint à faire rouler la voiture en mode spéciale sur les tronçons de liaison durant la boucle du matin.



Eyvind Brynildsen a terminé neuvième, revenant dans le top 10 avec une série de cinq meilleurs chronos de spéciales le dernier jour, après avoir concédé la huitième place samedi soir pour éviter de s'élancer en première position lors de la deuxième journée. Mattias Adielsson, de l'équipe nationale de Suède, a pris la 10ème place à Alexandros Tsouloftas - ce dernier ayant à piloter sur des spéciales très différentes de sa Chypre natale - lors de l'après-midi de la dernière journée. Norbert Herczig est revenu à la 14ème place après avoir balayé la route le dernier jour dans sa Volkswagen du MOL Racing Team.



Après avoir perdu cinq minutes à la suite d'une crevaison samedi, Vaidotas Žala a démontré sa vitesse, se classant deuxième sur l'ES8 alors qu'il remontait pour conclure à la 16e position.



Ralfs Sirmacis, promu de l'ERC Junior, a conclu à la 13e place au classement général de l'ERC2 pour son retour sur ses terres. Ken Torn a remporté les honneurs en ERC3 et ERC3 Junior pour l'Autosport Junior Team devant le duo norvégien Sindre Furuseth et Steve Røkland. La deuxième manche de l'Abarth Rally Cup s'est déroulée à l'avantage de Andrea Nucita devant Darius Poloński, tandis que Catie Munnings a atteint l'arrivée d'un rallye mouvementé pour remporter l'ERC Ladies’ Trophy.

