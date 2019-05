Solberg toujours au top dans la dernière journée du Rallye ERC Liepaja

Oliver Solberg est en course pour la victoire finale sur le Rallye Liepāja à quatre spéciales de la fin, après que la jeune star du Championnat Junior FIA ERC1 Junior a augmenté son avantage dimanche matin.

Le pilote de 17 ans a été le plus rapide lors des trois premières spéciales de la boucle au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5, augmentant son avance en tête du rallye.



Son rival Alexey Lukyanuk a réagi en remportant l'ES9 et se porte à 19,1 secondes de Solberg au début de l'après-midi. Le pilote de la Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team sait qu'il doit assurer un bon résultat pour remettre sa campagne pour le titre ERC sur les rails.



Mārtiņš Sesks continue d'occuper la troisième place au classement général et la deuxième en ERC1 Junior pour ses débuts dans une R5. Le natif de Liepāja dispute l'épreuve dans le cadre de sa première des deux récompenses pour avoir remporté le titre ERC3 Junior de l'an dernier.



Chris Ingram est quatrième, espérant toujours se battre pour le podium dans les dernières spéciales, mais il est sur la bonne voie pour augmenter son avance au classement ERC1 Junior. Le leader du championnat ERC, Łukasz Habaj, a augmenté son avance sur Filip Mareš dans leur lutte pour la sixième place.



Hiroki Arai a été rétrogradé à la huitième place du jour au lendemain lorsqu'il a écopé d'une pénalité de 1mn10s pour avoir pointé en retard à l'assistance de samedi midi. Il a continué à signer des temps performants et à remonter jusqu'à la septième place, même s'il n'a pas réussi à sortir sa Citroën C3 R5 de son mode spéciale pour les tronçons de liaison.



Marijan Griebel s'est classé cinquième de l'ES9, devançant Mattias Adielsson et Alexandros Tsouloftas, en huitième place. Le trio reste proche, alors que Eyvind Brynildsen se rapproche également.



Ralfs Sirmacis continue de mener ERC2, en 13e position au classement général, tandis que Ken Torn a maintenant 27,6s d'avance en ERC3 Junior après que Jean-Baptiste Franceschi a disputé l'ES9 avec le capot relevé sur sa Ford Fiesta R2T, le faisant chuter au quatrième rang. Andrea Nucita mène la Abarth Rally Cup après que son rival Dariusz Poloński a fait un tête-à-queue dans l'ES7. Catie Munnings a été victime d'un problème de freins sur l'ES9, mais elle est toujours en tête de l'ERC Ladies' Trophy.

