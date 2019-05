Solberg vainqueur en ERC : “C’est le plus grand jour de ma vie”

Oliver Solberg est devenu le dernier espoir en date à démontrer son talent dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en triomphant au Rallye de Liepāja, hier. Voici ce que le pilote de 17 ans seulement avait à dire après son succès letton.

Q :

Vous être le plus jeune vainqueur d'une manche de Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Que ressentez-vous ?

OS :

Je n'ai pas de mots. C'est absolument fabuleux. Je suis tellement content, c'est fou.

Q :

Que signifie cette victoire pour vous ?

OS :

C'est le plus grand jour de ma vie. Je n'ai jamais si bien piloté que je le fais maintenant. C'est incroyable, je n'arrive pas à le comprendre. Ce rallye a été tellement parfait. J'ai été trop prudent dans l'avant-dernière spéciale, j'ai piloté de façon trop raide. Puis je me suis dit que je devais faire ce que j'avais fait tout le week-end, rouler à fond, et j'ai gagné la dernière spéciale. Je suis tellement content.

Q :

Parlez-nous du rallye en lui-même, votre premier sur terre avec la Volkswagen Polo GTI R5.

OS :

J'ai été surpris, je dois dire, d'être le plus rapide dans l'ES1 pour six secondes. Je ne m'étais jamais attendu à ça, c'est sûr. OK, ce n'était peut-être pas le meilleur plan à long terme mais je veux toujours y aller fort dès le début, donc toujours à fond. Être le plus rapide dans la première spéciale était un rêve absolu.

Q :

Gagner a semblé facile pour vous, avec le meilleur temps dans dix des 13 spéciales ce week-end. Que ressentez-vous d'avoir gagné devant la Fusée Russe, Alexey Lukyanuk ?

OS :

Il a toujours été mon héros et avant la course, j'ai regardé toutes les vidéos de lui en Estonie, en Lettonie, avec l'Evo, tout. J'ai dit à mon père :“Comment est-possible de rouler si vite ? Jamais je n'y arriverai”. Puis l'ES1 est arrivée et je l'ai gagnée de six secondes, c'était genre : qu'est-ce qu'il vient de se passer ? C'est fou.

