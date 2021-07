L’expérience acquise au Rallye de Liepāja aidera Jean-Baptiste Franceschi pour sa quête de points dans la catégorie ERC3 Junior du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA du 1er au 3 juillet.

Franceschi a terminé quatrième de sa catégorie au Rallye de Liepāja en 2019 et revient en Lettonie cette saison armé d’une toute nouvelle Renault Clio Rally4 préparée par l’équipe de pointe du Toksport WRT.



« Je connais le type de spéciales car j’ai fait ce rallye il y a deux ans », dit le Français.« C’est le genre de spéciales que j’aime beaucoup. Je ne suis pas habitué à ce type de route car en France, ce n’est pas vraiment comme ça. Certaines portions sont étroites mais d’autres sont rapides et larges, et j’adore ça. »



Parmi ses objectifs pour cette manche sur terre rapide, Franceschi n’a pas l’intention de faire de la figuration.



« En Pologne, la voiture était complètement nouvelle et c’est toujours difficile lorsque vous essayez une nouvelle voiture. Tout le monde a travaillé très dur la semaine avant la Lettonie et nous avons eu une bonne journée d’essais. Ma confiance est de retour derrière le volant. Je suis très heureux de cela et je suis impatient de commencer ce rallye. Mon objectif est de donner le meilleur, comme toujours. Le niveau est élevé ce week-end mais c’est parfait pour nous. »



Franceschi retrouvera son copilote Anthony Gorguilo au Rallye de Liepāja après avoir été associé à Arnaud Dunand lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne, qui ouvrait la saison ERC.

