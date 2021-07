Callum Devine, de la Motorsport Ireland Rally Academy, revient cette semaine sur les lieux du « plus gros accident de [sa] vie ».

Le pilote de la Ford Fiesta Rally2 a subi une légère commotion cérébrale après l’accident qu’il a subi au Rallye de Liepāja en août dernier.

Avec James Fulton comme copilote, Devine fait son retour sur l’épreuve rapide de Lettonie après avoir marqué des points au Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne le mois dernier.

ERC Marczyk en tête d’affiche de l’ERC-MICHELIN Talent Factory au Rallye de Liepāja IL Y A 11 MINUTES

« J’ai eu le plus gros accident de ma vie là-bas [en Lettonie] l’année dernière, j’ai démoli la voiture », a rappelé Devine. « Je suis déjà passé par là et j’ai appris à la dure. Nous devons évaluer, regarder les images de caméras embarquées et tout comprendre un peu mieux. Au moins, nous n’irons pas à Liepāja à l’aveugle. »

ERC ERC Radio en direct du Rallye de Liepaja IL Y A 31 MINUTES