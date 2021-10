Dani Sordo a été le plus rapide dans la Spéciale de Qualification du Rallye Serras de Fafe e Felguieras comptant pour le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Au volant de la Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres, Sordo a devancé Andreas Mikkelsen, sur la Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT, de 0,8s dans la spéciale de Monte longue de 3,25 kilomètres.Il a ainsi gagné le droit de choisir en premier sa position de départ pour l’étape d’ouverture de samedi lors de la Sélection de l’Ordre de Départ qui aura lieu à partir de 18h00, heure locale., a dit Sordo en faisant référence au retard pris lors des Essais Libres après une sortie de route de Luis Vilariño et Alessandro Taddei qui s’en sont tirés indemnes.Nil Solans a pris la troisième place pour le Rallye Team Spain, devant le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk et sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team.Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) a réalisé le cinquième chrono suivi de Miko Marczyk (ORLEN Team), Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) et Simone Tempestini. Efrén Llarena (Rallye Team Spain) et Yoann Bonato (CHL Sport Auto) ont complété le top 10.Cliquez ICI pour le chronométrage en direct.