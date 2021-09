Le 55e Rallye des Açores s’apprête à vivre une journée décisive et passionnante, samedi, avec seulement 4,5 secondes d’écart entre les trois premiers après premières six spéciales spectaculaires dans le plus pur style du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Dani Sordo, au volant de la Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres et copiloté par Cándido Carrera, devance le leader actuel du championnat, Andreas Mikkelsen (Toksport WRT, Škoda Fabia Rally2 Evo) de 4,0s et le pilote local Ricardo Moura de 0,5s après un dénouement haletant de la journée de vendredi.



Efrén Llarena est le meilleur des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory en quatrième position, suivi des jeunes espoirs Erik Cais et Miko Marczyk. Alexey Lukyanuk est septième après une étape difficile à São Miguel pour le champion ERC en titre.



Javier Pardo est en tête de l’ERC2 et Jean-Baptiste Franceschini a profité d’une sortie de route de Pep Bassas pour mener en ERC3.



Plus d’informations à suivre...

