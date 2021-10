Paulo Soria a fait tout ce qu’il a pu pour remporter le premier Clio Trophy by Toksport WRT. Bien qu’il ait remporté la victoire dans la catégorie “prête à rouler” au Rallye de Hongrie, cela n’a pas été suffisant pour empêcher Andrea Mabellini de coiffer la couronne sur cette finale à points doublés.

Bastien Bergounhe et Yigit Timur ayant abandonné avec leurs Renault Clio Rally5 équipées de pneumatiques MICHELIN lors de la première étape, Mabellini était en sécurité à la troisième place au départ de la dernière journée. Grâce à un pilotage prudent, il a pu conserver cette position et remporter le titre devant Soria et Ghjuvanni Rossi, qui a terminé deuxième de l’épreuve et troisième du classement.

“Nous sommes tellement contents !”, a lancé Mabellini. “Je voudrais remercier tant de personnes, en particulier le Toksport WRT car la voiture a été parfaite toute la saison, sans aucun problème. Mais le merci le plus important est pour Virginia [Lenzi, sa copilote] qui a fait une saison parfaite, sans aucune erreur. Je voudrais remercier tous les gars du Trophée parce que nous sommes tous des amis et nous sommes ici pour suivre nos rêves. Ce rallye a été très long et c’était très tendu pour rester en troisième position tout le week-end. Je suis désolé que nous ayons perdu deux concurrents, mais c’est le rallye et nous sommes allés jusqu’au bout. Maintenant, nous pouvons nous réjouir de participer à trois courses en Renault Clio Rally4 avec Toksport la saison prochaine.”

ERC Le P1 Racing Fuels Podium Challenge a récompensé les pilotes de l’ERC en Hongrie IL Y A 15 MINUTES

Soria a déclaré : “C’est sûr que ça a été un très bon rallye et je suis très, très heureux. Ma saison a commencé par une victoire et s’est terminée par une victoire et pour ma première année, c’est aussi une bonne chose. Nous avons montré un bon rythme sur la terre et aussi sur le goudron à la fin. Je suis très heureux et très impatient maintenant pour la saison prochaine, où nous voulons passer en Rally4.”

ERC Polonski enchaîne les victoires en ERC Abarth Rally Cup IL Y A 25 MINUTES