Tibor Érdi Jr se concentre sur le fait de revenir en course dimanche matin au Rally Hungary, se retrouvant sur la touche suite à son crash lors de la spéciale de Mád à Disznókő.

Double champion ERC2, Érdi Jr espérait marquer à domicile ses premiers points de l'année en FIA European Rally Championship.



Or, il est sorti de la route lors de la SS4, certes avec des dégâts minimes sur sa ŠKODA Fabia R5.



“Je crois que j'ai trop attaqué lors de la spéciale de Mád, car j'y étais performant l'an dernier,” analyse Érdi Jr. “Nous avons pris du plaisir sur toute la spéciale, nous avons gardé le contrôle, mais l'un des virages était trop boueux. Je ne m'y attendais pas, car il était différent lors de la reconnaissance. Nous avons glissé et sommes sortis de la route, ce qui a endommagé la suspension. J'ai essayé de réparer ça sur la spéciale, mais je n'y suis pas parvenu.”



“J'en suis vraiment désolé, car nous nous attendions à mieux, mais tout le monde peut commettre une erreur lors d'un rallye, en attaquant. Mais nous allons continuer demain, il n'y a pas d'énormes dégâts, et nous voulons engranger les kilomètres afin de prendre de l'expérience.”

The post Sorti de route, Érdi espère rebondir demain appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.