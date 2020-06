Souvenez-vous quand… des changements tardifs se sont avérés coûteux pour Franceschi dans ERC3 Junior

-

Si le rallye n'était qu'une question de rythme, Jean-Baptiste Franceschi aurait été au moins un digne dauphin de Ken Torn dans la catégorie du Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli sur le Rallye de Liepāja, la saison dernière.

Mais la discipline est bien plus que cela, comme le talent français l'a découvert à ses dépens lors de la dernière matinée du rendez-vous letton en mai 2019.

Franceschi, copiloté par Jacques-Julien Renucci, avait gagné lors de ses débuts en ERC3 Junior au Rally Islas Canarias plus tôt dans le mois, mais a dû se contenter de la quatrième place après que le malheur l'a frappé.

"Avant le départ de la neuvième spéciale, il pleuvait beaucoup et je voulais changer quelque chose sur la voiture", a expliqué le Français pilotant une Ford Fiesta R2T. "Mais j'ai oublié de fermer le capot. Dès le début, celui-ci s'est ouvert et nous avons fait 18 kilomètres comme ça jusqu'à la fin. Il y a eu quand même quelques bons points, mais nous nous attendions à quelque chose de mieux, car en tant que concurrent, on veut toujours gagner. Nous avons fait une erreur et c'est comme ça. Mais pour une première fois ici, j'ai été très heureux de mon rythme."

