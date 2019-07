Souvenez-vous quand… Lukyanuk a relancé ses espoirs de titre ERC en gagnant à Rome

Alexey Lukyanuk a résisté à un défi qui lui a été lancé tardivement par le double Champion d'Europe des Rallyes Giandomenico Basso pour la victoire sur le Rallye de Rome Capitale, le 22 juillet 2018, s'assurant sa troisième victoire de la saison avec son copilote Alexey Arnautov.

Basso avait réduit son retard plus que de moitié sur Lukyanuk en une seule spéciale ce dimanche après-midi, mais il lui a manqué quelques kilomètres chronométrés pour rattraper le pilote Russian Performance Motorsport, échouant à 7''5.

Grzegorz Grzyb a tenu deux adversaires en respect pour signer un podium “de rêve” qui excède de loin ses propres attentes pour ce rallye. Le décuple champion d'Italie Paolo Andreucci était revenu à moins de deux secondes de lui mais il est sorti de la route.

L'autre challenger de Grzyb a été le vainqueur du FIA ERC Junior Under 28, Fabian Kreim. Voulant assurer sa toute première victoire dans la catégorie et des points cruciaux au championnat, l'Allemand s'est concentré sur l'idée de voir l'arrivée tout en améliorant sa confiance, heureux de laisser Grzyb s'échapper et finissant quatrième au général.

Bruno Magalhães a été plus content le dimanche du niveau de performance et du rythme de sa ŠKODA Fabia R5 aux couleurs de SEAJETS que durant la première étape. Mais le Portugais n'a pu remonter autant qu'il l'aurait voulu. Un des deux passages dans la plus longue spéciale de la deuxième étape ayant été annulé, il a eu moins d'opportunités de terminer mieux que cinquième.

Deuxième de l'ERC Junior U28, Chris Ingram a été très performant ce dimanche, signant sa toute première victoire au général en spéciale dans l'ES13, à égalité avec Basso. Ingram avait entamé la journée à 50''9 du jeune pilote ŠKODA Juuso Nordgren, mais il a fait mieux que rattraper son retard, dérobant la sixième place au Finlandais à une spéciale de la fin.

Fredrik Åhlin était aussi dans de bonnes dispositions, obtenant son deuxième podium consécutif en ERC Junior des moins de 28 ans et se classant huitième au général. Comme Ingram, il avait perdu du temps sur une crevaison le samedi mais aussi avec la casse d'un arbre de transmission le vendredi, surmontant l'un et l'autre pour obtenir un bon classement dans sa catégorie.

Un Orhan Avcioğlu agonisant a été près de finir à la neuvième place, abordant la dernière spéciale du rallye avec seulement 1''2 d'avance sur le local Marco Pollara. Un passage au frein à main raté sur un rond point de la super spéciale de la station balnéaire d'Ostia, qui concluait le rallye, lui a coûté près de sept secondes après qu'il a dû faire marche arrière. C'est donc Pollara qui a pris cette neuvième place pour ses débuts en ERC, bénéficiant de cette erreur et repoussant Avcioğlu à la dixième.

La classe RGT de l'ERC a été remportée par Raphaël Astier, qui a battu les autres Abarth 124 d'Andrea Nucita, deuxième, et Andrea Modanesi, troisième. L'un et l'autre avaient abandonné le samedi.

