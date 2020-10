En 2012, Mikkelsen impressionnait en Intercontinental Rally Challenge. Deux rendez-vous de ce championnat, le Geko Ypres Rally et le Barum Czech Rally Zlín, se déroulaient conjointement avec l’ERC qui allait fusionner pour de bon avec l’IRC l’année suivante par l’intermédiaire du promoteur Eurosport Events.



Lors de la manche tchèque sur asphalte, organisée du 31 août au 1er septembre, Mikkelsen et son copilote Ola Fløene disposaient d’une Škoda Fabia S2000 de Škoda UK Motorsport.



Un second temps dans la deuxième spéciale, puis deux meilleurs chronos consécutifs avaient placé les deux Norvégiens en tête, position qu’ils avaient conservée jusqu’à un passage hésitant dans un septième secteur compétitif de plus en plus glissant.



Néanmoins, ils étaient toujours dans la lutte pour le podium au départ de la deuxième étape, mais allaient sortir de la route dès la première spéciale de ce dernier jour, retombant à la dixième place.



Ils figuraient en huitième position après avoir remporté l’avant-dernière spéciale du rallye, qui allait être interrompu prématurément à la suite du décès d’un spectateur dans l’ES13.