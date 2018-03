Spéciale de Qualification : Moura, la légende locale, le plus rapide en ERC

Le nonuple champion des Açores des rallyes, Ricardo Moura, a débuté son rendez-vous à domicile avec la manière, signant le meilleur temps de la première Spéciale de Qualification du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018, celle du Rallye Azores Airlines.

Moura, actuellement en tête du championnat national portugais, a imposé son autorité au plateau de l'ERC en réalisant un chrono de 1:52.808 sur les 3,12 kilomètres de la spéciale de Remédios, soit quatre dixième de moins qu'Alexey Lukyanuk, concurrent régulier de l'ERC.



Né dans la ville hôte de Ponta Delgada, sa connaissance des spéciales açoréennes lui procure un avantage mineur sur les prétendants au titre ERC. Moura a assuré que son meilleur temps était un signe de ce qui restait à venir pour la suite du rallye.



“La chose importante est que j'aie un bon feeling avec la voiture – ne réfléchissant pas tout le temps –, et cela viendra avec le rallye. Avec [ce feeling], nous serons plus rapides d'un bout à l'autre. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible.”



Fredrik Åhlin a fait des débuts impressionnants, lui qui arrive du Championnat de Grande-Bretagne, se montrant le plus rapide parmi les engagés de l'ERC Junior Under 28 et se retrouvant troisième du général avec un chrono de 1:53.819 dans la Spéciale de Qualification.



Autre lauréat du BRC, Rhys Yates s'est fait tout autant remarquer avec le deuxième temps en Junior U28, une demi-seconde derrière Åhlin pour ce qui n'est que son second rallye ERC, en 1:54.275.



Le vice champion d'Europe de l'année dernière, Bruno Magalhães, a réalisé le cinquième temps au général devant Frank Tore Larsen, le champion ERC Junior U27 en titre Chris Ingram, Ricardo Teodósio et le pilote de la Peugeot Rally Academy, Laurent Pellier, qui fait ses débuts dans le championnat avec l'aide du programme ERC Junior Experience.



Derrière Åhlin, Yates, Larsen, Ingram et Pellier en Junior U28 pointe Pierre-Louis Loubet, auteur du sixième temps à bord de sa Hyundai i20 R5 du BRC Racing Team, en dépit d'un problème de moteur survenu lors des essais libres.



Juan Carlos Alonso a été le plus rapide d'une hiérarchie resserrée en ERC2, avec un temps de 2:05.583, précédant Sergei Remennik, sur sa Mitsubishi Lancer Evo X de Russian Performance Motorsport, de 0.062 seconde. Tibor Érdi Jr. est troisième à seulement 0.122 seconde d'Alonso.



Tom Kristensson a fait de bons débuts en ERC au sein de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, fixant le meilleur chrono de la Spéciale de Qualification en ERC Junior Under 27 avec 2:02.502.



Les pilotes U27 ont dominé en ERC3, Diogo Gago, Efrén Llarena, pilote du Team Rallye Spain, Mārtiņš Sesks, équipier de Kristoffersson chez Opel, et Simon Wagner, du Saintéloc Junior Team, complétant le top 5 des deux catégories.



Paulo Nobre n'a pas été classé mais a tout fait pour participer à cette Spéciale de Qualification, après que le pilote Palmeirinha Rally est sorti dans un talus et a endommagé sa Škoda Fabia R5 durant les essais libres. Comme il a entamé la spéciale en retard, son temps n'a pas été comptabilisé, mais il a été autorisé à prendre part à cette spéciale déterminante pour l'ordre de départ.



Les équipages vont maintenant se diriger vers Portas do Mar, sur le front de mer de Ponta Delgada, où les 15 plus rapides choisiront, à partir de 12h00 locales, leur position de départ pour les spéciales d'aujourd'hui et de demain.