Štajf va retrouver l’ERC pour l’ultime chapitre d’une carrière variée

Le journaliste tchèque et vainqueur en rallye Vojtĕch Štajf va revenir en Championnat d'Europe FIA des Rallyes dans le cadre d'une saison chargée derrière le volant pour le pilote et patron de l'équipe Racing 21.

Le vice-champion du Moyen-Orient 2018 se partagera entre le pilotage d'une ŠKODA Fabia R5 en ERC dès la manche d'ouverture de la saison, le Rallye des Açores, et le volant d'une Volkswagen Polo GTI R5 pour une campagne dans son pays. Sa compatriote Veronika Havelková a été recrutée comme copilote.

“Devenir vice-champion dans ce très difficile et exigeant championnat du Moyen-Orient, pour un pilote européen sans expérience préalable de ces rallyes spécifiques, a été très spécial”, dit Štajf, âgé de 45 ans. “Et maintenant, je pense être prêt pour le défi d'utiliser cette expérience dans le superbe FIA ERC, avec tellement de pilotes rapides. Après avoir fini second de l'ERC2 en 2015, j'ai toujours voulu revenir en ERC, alors c'est parti.”

Si Racing 21 alignera la Fabia R5 de Štajf en ERC, Havelková et lui courront sous la bannière de l'ACCR Czech Team avec le soutien de leur fédération nationale, l'Autoclub de République tchèque.

“Nous allons recevoir un peu d'aide de l'ASN tchèque pour ce programme, car l'ACCR veut apporter ce soutien non seulement aux jeunes pilotes talentueux mais aussi à un “vieux lion” expérimenté comme moi. J'en suis très content car ils me soutiennent depuis 2006 et j'ai eu quelques bons résultats avec eux. J'apprécie la confiance de l'ASN dans la stabilité de mes performances.”

Concernant ses objectifs pour l'ERC en 2019, Štajf ajoute : “Mon grand avantage est l'expérience de différents rendez-vous pour mon système de notes, le réglage de la voiture, les pneus et une bonne connaissance de la Fabia dans des conditions variées. Avec mon équipe Racing 21, nous avons d'autres R5, c'est pourquoi je peux avoir une Fabia pour mon programme ERC. Par conséquent, mon but est d'avoir la voiture la mieux préparée qui soit et d'être un pilote endurant qui collecte des points à chaque rallye. On verra combien je peux en inscrire sur l'ensemble de la saison.”

Et de poursuivre : “Gagner des spéciales est génial mais le résultat général sur l'ensemble de la saison m'intéresse plus. Je ne sais jamais quelle saison va être ma dernière à temps complet. Donc, mon attitude est avant tout d'en profiter et d'avoir un bon ressenti côté pilotage.”

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, déclare :“L'enthousiasme de Vojtĕch pour ce sport est sans précédent, alors que sa vaste expérience sera un réel avantage dans une saison très disputée. Il faut applaudir son approche, il est proactif dès qu'il s'agit d'attirer des sponsors et des partenaires, une couverture médiatique et des fans – une de ses vidéos YouTube a été vue 1,2 million de fois. En tant qu'ancienne tête d'affiche de l'ERC2, nous sommes impatients d'accueillir son retour en ERC pour 2019.”

Cinq choses à savoir sur Vojtĕch Štajf

*Grand fan de rallye, Štajf a débuté comme copilote en 1995 avant de passer derrière le volant en 1998.

*Avant la saison 2019, Štajf a 192 épreuves à son actif en tant que pilote, dont le Rallye International de Chiraz et le Rallye Monte-Carlo, et 19 en qualité de copilote pour un total de 211 participations.

*Il a l'honneur d'être le premier pilote non officiel ayant piloté une Volkswagen Polo GTI R5 en compétition après sa présence en décembre dernier sur le TipCars Pražský Rallysprint, qu'il aurait pu remporter sans une erreur dans la dernière spéciale alors qu'il avait 13,2 secondes d'avance.

*Quand il ne pilote pas, Štajf – qui a étudié le journalisme à l'université, puis travaillé pour la télé et en tant qu'attaché de presse de ŠKODA Motorsport – dirige un groupe de presse magazine.

*En plus d'avoir été copilote sur le premier Dakar sud-américain, Štajf a disputé deux fois la légendaire Carrera Panamericana au Mexique.

Photo : Michal Vitovec/Racing 21

