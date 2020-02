Star de l’ERC Junior, Devine recruté par le programme de jeunes pilotes Hyundai

Callum Devine a été sélectionné, aux côtés de quatre autres athlètes ayant de l'expérience en FIA European Rally Championship, au sein du programme de jeunes pilotes de Hyundai Motorsport Customer Racing.

Devine, qui partira en quête du titre ERC1 Junior et de la première place au général avec Hyundai en 2020, rejoint Nikolay Gryazin, Pierre-Louis Loubet, Grégoire Munster et Ole Christian Veiby parmi ceux ayant accès aux ingénieurs Hyundai et aux pilotes de la marque en championnat du monde pour leur demander du soutien et des conseils.



"C'est une opportunité incroyable, qui va certainement contribuer à nos ambitions en championnat d'Europe,” déclare Devine. “Avoir été envisagé pour rejoindre le programme est déjà incroyable, mais être l'un des cinq élus est un véritable honneur. Je suis très enthousiaste pour l'année à venir, avec de nouveaux défis et expériences.”



Le talent belge qu'est Munster, quant à lui, vient de l'ERC3 Junior soutenu par Pirelli, où il a couru pour l'ADAC Opel Rallye Junior Team en 2019. Il a écrit sur Facebook : “Fier d'annoncer que nous sommes un nouveau membre du programme de jeunes pilotes de Hyundai Motorsport Customer Racing ! Un grand merci pour l'opportunité et la confiance qui nons sont confiées.”

