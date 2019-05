Roland Stengg veut voir sa chance tourner au Rallye de Liepāja comptant pour le Championnat FIA ERC3 Junior, qu'il décrit comme son rendez-vous préféré sur terre.

L'Autrichien a enduré un début de seconde saison frustrant dans la catégorie soutenue par Pirelli, n'ayant pas pris le départ aux Açores (après un accident en essais) et pas vu l'arrivée à Grande Canarie (en raison d'une panne).

Malgré cette période difficile, le pilote et responsable de Stengg Motorsport reste positif avant son aventure lettone.

“Le Rallye de Liepāja est mon épreuve préférée de la saison sur terre”, dit-il. “Les routes larges et rapides sont sympas et exigeantes. Le but pour nous est d'être à moins d'une seconde au kilomètre des meilleurs, ce qui est extrêmement difficile du fait de leur expérience sur cette surface. Hélas, on ne peut pas faire de test avant, nos premiers mètres auront lieu aux Essais Libres de vendredi.”

The post Stengg espère avoir enfin de la chance sur son rallye terre préféré de l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.